Da Redação

Morte de Paulinha pode gerar condenações a profissionais

De acordo com matéria da Metrópoles, os profissionais que receitaram os medicamentos utilizados pela cantora Paulinha Abelha para emagrecimento podem ser condenados por homicídio e até estelionato.

continua após publicidade .

O laudo da artista apontou que os rins e o fígado estavam sobrecarregados com a quantidade exagerada de substâncias que tinham que filtrar. Conforme reportagem do Domingo Espetacular desta semana, a receita de Paulinha contava com 17 substâncias para o tratamento de depressão, falta de memória, concentração, emagrecimento, entre outros.

A reportagem da Metrópoles apontou que, segundo o Diário do Nordeste, é possível que alguns profissionais tenham receitado os medicamentos no corpo de Paulinha. Caso seja comprovado que eles são os responsáveis por sua morte, eles poderiam ser condenados por homicídio culposo se o juiz que julgasse o caso visse a situação como negligência, imprudência ou imperícia.

continua após publicidade .

Além disso, os profissionais em questão podem ser condenados também por estelionato se a Justiça julgar que a prescrição das substâncias foi feita para obter uma vantagem ilícita.

Se tudo isso for visto como verdadeiro, ou seja, verificarem que algumas pessoas prescreveram as substâncias para Paulinha nos casos descritos, e essas mesmas pessoas forem profissionais, pois não foi comprovado, eles também poderão ser julgados de acordo com os códigos de ética de cada profissão.





Fonte: Informações da Metrópoles.