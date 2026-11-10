Morte de influenciadora digital de 23 anos gera comoção

Criadora de conteúdo de moda e estilo de vida morreu na segunda (9), no Rio de Janeiro

A influenciadora Vivi Motta, que compartilhava vídeos sobre moda e estilo de vida, morreu aos 23 anos na segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. A despedida está marcada para quarta-feira (11), das 15h10 às 18h, no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte da cidade.

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Victoria Motta e Motta Zammit morava na Zona Sul do Rio e estudava Direito. No TikTok, onde tinha mais de 31 mil seguidores, publicava vídeos sobre tendências e mostrava como montava seus looks.

Em entrevista ao perfil The Code Rio, no Instagram, Vivi contou que a graduação a ajudava a desenvolver um olhar mais atento aos detalhes. “O Direito me ensinou a ser mais analítica, curiosa e a prestar atenção nos detalhes. Mas é na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo”, afirmou.

Filha do empresário Mark Zammit e da joalheira mineira Anna Vitória Motta, a influenciadora apontava a mãe como uma de suas referências na moda.

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A morte da jovem gerou manifestações de pesar nas redes sociais. Narcisa Tamborindeguy publicou uma mensagem de solidariedade à mãe de Vivi, e a apresentadora Márcia Goldschmidt também lamentou a perda.

Com informações do G1