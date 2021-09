Da Redação

Morte de ator encontrado com saco na cabeça foi acidental

Após investigações sobre a morte do ator Luiz Carlos de Araújo, de 42 anos, o Instituto Médico Legal (IML) concluiu que o rapaz teve um óbito acidental. O resultado do laudo do IML foi divulgado nesta quarta-feira (22). Conforme a Polícia Civil (PC), o artista morreu por asfixia e uso de drogas.

continua após publicidade .

Ainda segundo o laudo, Luiz usou um saco plástico para tentar aliviar a ansiedade, numa polêmica técnica conhecida na literatura médica como re-respiração, que consiste em colocar um saco de papel na boca e assoprá-lo.

O saco plástico que Luiz Carlos usou sobre a cabeça aumentou o teor de dióxido de carbono e reduziu o de oxigênio, segundo o laudo.

continua após publicidade .

"Tal prática [de assoprar o saco] pode ter como complicação a asfixia por confinamento", informa uma nota divulgada pela 1ª Delegacia Seccional Centro.

Segundo a delegacia, a perícia médica alega que essa asfixia associada ao uso de antidepressivos, bebida alcoólica e cocaína fizeram com que o ator perdesse a consciência o levando a "morte acidental".

Desta forma, as autoridades trabalham com a hipótese de que Luiz Carlos tenha morrido acidentalmente e de que não foi vítima de nenhum crime, já que não havia marcas de violência em seu corpo. A morte dele teria ocorrido de quatro a cinco dias antes de o corpo ter sido encontrado.

Luiz Carlos Araújo, famoso por atuar em musicais e na novela Carinha de Anjo, do SBT, foi encontrado morto em seu apartamento no Centro de São Paulo, no dia 11 de setembro.