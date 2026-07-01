Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
LUTO NA MÚSICA

Morre Victor Willis, vocalista do Village People, aos 74 anos

Músico deu voz a clássicos como 'Macho Man' e voltou aos palcos com o grupo em 2017

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:45:59 Editado em 01.07.2026, 10:48:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre Victor Willis, vocalista do Village People, aos 74 anos
Autor Foto: Divulgação

O cantor Victor Willis, vocalista, um dos fundadores e principal voz da formação original do grupo Village People, morreu na última terça-feira, 30 de junho, aos 74 anos. A informação foi confirmada por meio de uma publicação oficial de sua família nas redes sociais do artista.

De acordo com o comunicado, o músico faleceu em decorrência de uma doença curta, mas agressiva, embora a causa exata da morte não tenha sido divulgada pelos familiares, que pediram privacidade neste momento de perda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Técnico da Noruega manda recado para Carlo Ancelotti: "Estamos chegando"


Morre Victor Willis, vocalista do Village People, aos 74 anos
AutorFoto: Da Redação

Willis foi uma das figuras mais emblemáticas da disco music no fim dos anos 1970, ficando mundialmente conhecido por interpretar os personagens de policial e de marinheiro nas apresentações da banda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de sua performance nos palcos, ele foi o coautor dos maiores sucessos do grupo em parceria com o produtor Jacques Morali, incluindo os clássicos "Y.M.C.A.", "Macho Man", "In the Navy" e "Go West", que consolidaram o Village People como um fenômeno da música pop global.

Após deixar o grupo em 1979 e passar por breves retornos na década de 1980, Willis travou uma longa disputa judicial pelos direitos autorais das canções antes de retornar oficialmente à banda em 2017.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, a faixa "Y.M.C.A." ganhou novo destaque no cenário político norte-americano ao ser utilizada em comícios eleitorais, o que levou Willis e o Village People a se apresentarem em um evento que antecedeu a posse presidencial nos Estados Unidos, em janeiro de 2025.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
disco music morte de artistas Musica Pop Victor Willis Village People Y.M.C.A.
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV