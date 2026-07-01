Morre Victor Willis, vocalista do Village People, aos 74 anos
Músico deu voz a clássicos como 'Macho Man' e voltou aos palcos com o grupo em 2017
O cantor Victor Willis, vocalista, um dos fundadores e principal voz da formação original do grupo Village People, morreu na última terça-feira, 30 de junho, aos 74 anos. A informação foi confirmada por meio de uma publicação oficial de sua família nas redes sociais do artista.
De acordo com o comunicado, o músico faleceu em decorrência de uma doença curta, mas agressiva, embora a causa exata da morte não tenha sido divulgada pelos familiares, que pediram privacidade neste momento de perda.
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Willis foi uma das figuras mais emblemáticas da disco music no fim dos anos 1970, ficando mundialmente conhecido por interpretar os personagens de policial e de marinheiro nas apresentações da banda.
Além de sua performance nos palcos, ele foi o coautor dos maiores sucessos do grupo em parceria com o produtor Jacques Morali, incluindo os clássicos "Y.M.C.A.", "Macho Man", "In the Navy" e "Go West", que consolidaram o Village People como um fenômeno da música pop global.
Após deixar o grupo em 1979 e passar por breves retornos na década de 1980, Willis travou uma longa disputa judicial pelos direitos autorais das canções antes de retornar oficialmente à banda em 2017.
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Recentemente, a faixa "Y.M.C.A." ganhou novo destaque no cenário político norte-americano ao ser utilizada em comícios eleitorais, o que levou Willis e o Village People a se apresentarem em um evento que antecedeu a posse presidencial nos Estados Unidos, em janeiro de 2025.