Morre um dos filhos gêmeos de Cristiano Ronaldo

Nesta segunda-feira (18), o jogador de futebol Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais para contar aos fãs que um dos seus filhos gêmeos faleceu. A noiva do jogador português, Georgina Rodríguez, estava na 36ª semana de gestação.

Conforme anunciado no dia 28 de outubro de 2021, o casal esperava um casal de gêmeos e, em carta divulgada pelo Twitter, Cristiano contou aos fãs que Georgina deu à luz a uma menina, mas o menino não resistiu.

"É com tristeza profunda que anunciamos que nosso bebê menino faleceu. É a maior dor que pais podem sentir. Apenas o nascimento de nossa menina nos dá a força para viver esse momento com alguma esperança e felicidade. Agradecemos aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado especial e o apoio. Estamos devastados com essa perda e pedimos privacidade nesse momento difícil. Nosso menino, você é um anjo. Te amaremos para sempre", diz nota assinada pelo casal.

