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LUTO NO CINEMA

Morre Tim Curry, lendário ator de 'It: A Coisa' e 'Rocky Horror', aos 80 anos

Artista britânico com mais de cinco décadas de carreira morreu em sua casa em Los Angeles, segundo o site TMZ

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre Tim Curry, lendário ator de 'It: A Coisa' e 'Rocky Horror', aos 80 anos
Autor O ator acumulou três indicações ao prestigiado prêmio Tony de Melhor Ator - Foto: Divulgação

O ator britânico Tim Curry morreu na noite de terça-feira (25), aos 80 anos, em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site norte-americano TMZ. Reconhecido por dar vida a personagens excêntricos, irreverentes e assustadores, o artista encerra uma trajetória marcante que ultrapassou cinco décadas no cinema, na televisão e no teatro.

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A projeção internacional do britânico se consolidou no cinema a partir de 1975, quando interpretou o icônico Dr. Frank-N-Furter na adaptação musical "The Rocky Horror Picture Show". Anos mais tarde, em 1990, Curry assustou gerações ao assumir o papel do palhaço Pennywise na minissérie "It: A Coisa", baseada na obra do escritor Stephen King.

Outro papel de grande alcance popular foi o de Sr. Hector, o desconfiado concierge do hotel em "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York", onde contracenou com Macaulay Culkin. Ao longo dos anos, ele também participou de grandes produções de Hollywood, como "A Caçada ao Outubro Vermelho", "Os Três Mosqueteiros" e "As Panteras". Seu trabalho mais recente nas telas foi no filme de terror "Stream", lançado em 2024.

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Paralelamente às telas, Tim Curry construiu uma carreira consolidada nos palcos. O ator acumulou três indicações ao prestigiado prêmio Tony de Melhor Ator por suas atuações nas peças "Amadeus", "My Favorite Year" e "Monty Python's Spamalot", na qual viveu o Rei Arthur.

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Cinema CULTURA falecimento NOTÍCIAS teatro Tim Curry
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