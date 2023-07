Morre semifinalista do 'Masterchef Profissionais' aos 40 anos

Siga o TNOnline no Google News

O ex-semifinalista do Materchef Profissionais de 2022, Wilson Cabral, morreu nesta sexta-feira (21). Segundo informações do site oficial da Band, o participante do reality havia sofrido um acidente uma semana antes, na sexta-feira (14/7).

Depois do acidente envolvendo um veículo, ele foi internado, mas não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu após uma semana tentando se recuperar. Aos 40 anos, Wilson Cabral deixa a esposa, Simone, e um filho, o Arthur.

Em abril deste ano, o cozinheiro já havia sido internado depois de ter sido picado por uma aranha marrom. Na ocasião, ele contou para a Band como estava. “Virou uma infecção e minha perna ficou ruim. Tomei remédio, mas o veneno espalhou. Na semana passada, eu não estava mais conseguindo andar e tive de ser internado. O médico viu que precisava operar para tirar o tecido morto e a infecção”, disse.

Após passar pelo reality comandado por Ana Paula Padrão, Wilson Cabral abriu um restaurante com outro participante do programa, Hichel, da mesma edição que integrou em 2022.





Fonte: Revista Caras.

