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Morre Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, aos 55 anos

Cantor pernambucano enfrentava problemas renais e aguardava transplante

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, aos 55 anos
Autor Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta - Foto: Reprodução/Instagram

Morreu na última segunda-feira (31), aos 55 anos, o cantor Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta. O falecimento ocorreu em Aracaju, capital de Sergipe, e foi confirmado pelo atual grupo do músico, o Raio da Silibrina.

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O artista enfrentava problemas renais, passava por sessões regulares de hemodiálise e aguardava na fila por um transplante. Até o momento, a causa oficial do óbito não foi divulgada. O velório é realizado nesta terça-feira (1º), em Aracaju, e o corpo será transladado para Garanhuns, em Pernambuco, cidade natal do artista, onde ocorrerá o sepultamento.

Natural de Garanhuns, Rogério consolidou uma trajetória expressiva no cenário do forró eletrônico. Sua passagem de maior destaque nacional ocorreu entre os anos de 1998 e 2000, quando integrou a Calcinha Preta e participou das gravações dos volumes 5 e 6 da discografia do grupo. Nesse período, o artista emprestou sua voz a sucessos conhecidos do público, como "Eterno Amor", "Louca por Você" e "Me Leva".

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Após a saída da Calcinha Preta, o cantor manteve a relevância no gênero musical ao passar por outras bandas consagradas, a exemplo de Caviar com Rapadura e Mulheres Perdidas. Nos últimos anos, o pernambucano se dedicava à Raio da Silibrina, projeto musical fundado por ele próprio, onde continuou a trabalhar até o agravamento de seu quadro de saúde.

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Aracaju Calcinha Preta Caviar com Rapadura forró eletrônico Rogério Valença transplante renal
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