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Morre RJ Mitte, ator que fez Walter White Jr. filho do protagonista em Breaking Bad

Mitte ganhou forte projeção após participar da série; ele morreu aos 34 anos

Escrito por Da Redação
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Morre RJ Mitte, ator que fez Walter White Jr. filho do protagonista em Breaking Bad
Autor Foto: Divulgação

RJ Mitte, ator conhecido por interpretar Walter White Jr. na série Breaking Bad, morreu nesta segunda-feira (12/10), aos 34 anos. A causa da morte não foi confirmada oficialmente. A informação foi divulgada por representantes do ator ao portal TMZ.

Em nota, a equipe de Mitte lamentou a morte: "É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica morte do querido ator, filantropo e apaixonado defensor dos direitos das pessoas com deficiência". Os representantes também destacaram seu trabalho na conscientização sobre a paralisia cerebral e na defesa da inclusão. "A partir de sua própria experiência vivendo com paralisia cerebral, Mitte trouxe autenticidade ao papel e construiu uma plataforma de conscientização sobre a deficiência e inclusão", afirmaram.

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Mitte ficou conhecido mundialmente ao interpretar Walter "Flynn" White Jr., filho do protagonista Walter White, vivido por Bryan Cranston, em Breaking Bad. O ator participou de 56 episódios da série, exibida originalmente entre 2008 e 2013. Assim como o personagem, Mitte também tinha paralisia cerebral. Ao longo da carreira, usou a própria experiência para defender maior representatividade de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento.

Além de Breaking Bad, o ator participou de produções como The Oak Room, The Recall e The Guardians of Justice. Fora das telas, Mitte dedicou-se a iniciativas sociais. Foi embaixador da United Cerebral Palsy e da Shriners Children's, organizações ligadas ao apoio a pessoas com deficiência e à assistência infantil. Também presidia a Mitte Foundation, voltada a iniciativas filantrópicas e comunitárias. Em nota, seus representantes pediram respeito à privacidade da família e das pessoas próximas neste momento.

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