Morre RJ Mitte, ator que fez Walter White Jr. filho do protagonista em Breaking Bad

RJ Mitte, ator conhecido por interpretar Walter White Jr. na série Breaking Bad, morreu nesta segunda-feira (12/10), aos 34 anos. A causa da morte não foi confirmada oficialmente. A informação foi divulgada por representantes do ator ao portal TMZ.

Em nota, a equipe de Mitte lamentou a morte: "É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica morte do querido ator, filantropo e apaixonado defensor dos direitos das pessoas com deficiência". Os representantes também destacaram seu trabalho na conscientização sobre a paralisia cerebral e na defesa da inclusão. "A partir de sua própria experiência vivendo com paralisia cerebral, Mitte trouxe autenticidade ao papel e construiu uma plataforma de conscientização sobre a deficiência e inclusão", afirmaram.

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Mitte ficou conhecido mundialmente ao interpretar Walter "Flynn" White Jr., filho do protagonista Walter White, vivido por Bryan Cranston, em Breaking Bad. O ator participou de 56 episódios da série, exibida originalmente entre 2008 e 2013. Assim como o personagem, Mitte também tinha paralisia cerebral. Ao longo da carreira, usou a própria experiência para defender maior representatividade de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento.

Além de Breaking Bad, o ator participou de produções como The Oak Room, The Recall e The Guardians of Justice. Fora das telas, Mitte dedicou-se a iniciativas sociais. Foi embaixador da United Cerebral Palsy e da Shriners Children's, organizações ligadas ao apoio a pessoas com deficiência e à assistência infantil. Também presidia a Mitte Foundation, voltada a iniciativas filantrópicas e comunitárias. Em nota, seus representantes pediram respeito à privacidade da família e das pessoas próximas neste momento.