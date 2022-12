Morre Reynaldo Boury, diretor de As Aventuras de Poliana

Da Redação

Sophia Valverde e Reynaldo Boury na época da novela 'As Aventuras de Poliana'

O diretor de TV Reynaldo Boury faleceu neste domingo, 25, aos 90 anos de idade. A morte dele foi revelada por seu neto, o ator Guilherme Boury, nas redes sociais. Sem revelar a causa da morte do avô, o rapaz prestou uma homenagem de despedida.

"Por que meu Deus ???? Vôzinho, queria te dizer que TE AMO mais que tudo nessa vida , você sempre foi exemplo de homem, sem você essa família não seria nada !!! Hoje o céu está em festa mas nós aqui estamos mto tristes e desolados, queria tanto te dar um último abraço, mas na vida as coisas não acontecem como queremos, Deus está no comando e ele quis assim, estou distante da família com o coração apertado e dolorido, descanse em paz vovô!!! R.I.P * 25/12/2022 * vovô Boury", disse ele.

Em sua carreira, Boury dirigiu diversos projetos na TV. O mais recente deles foi a novela As Aventuras de Poliana, de 2018, no SBT. Antes disso, ele também participou de novelas como Carrossel, Cúmplices de um Resgate, Selva de Pedra, Sinhá Moça, Tieta e Irmãos Coragem.

