Morre Plas Johnson, saxofonista do tema inconfundível de 'A Pantera Cor-de-Rosa', aos 94 anos

O saxofonista americano Plas Johnson, eternizado por executar o lendário solo de sax da música tema de "A Pantera Cor-de-Rosa", morreu nesta quarta-feira (22), aos 94 anos. A confirmação do falecimento do músico foi feita por seus filhos, Eric Johnson e Stephanie Oliver, em entrevista ao jornal The New York Times.

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A melodia composta por Henry Mancini, marcada por um tom sedutor, misterioso e bem-humorado, tornou-se um dos maiores marcos da cultura pop global ao embalar a abertura do famoso desenho animado. Lançada oficialmente como single em 1963, a faixa alcançou o Top 10 das paradas adultas nos Estados Unidos e conquistou três prêmios Grammy, incluindo a categoria de melhor arranjo instrumental, muito impulsionada pelo improviso de jazz gravado por Johnson em estúdio.

Nascido na Luisiana em 1931 no seno de uma família de músicos, Johnson ganhou seu primeiro saxofone aos 12 anos e começou a tocar profissionalmente ainda na adolescência pelas noites de Nova Orleans, transitando entre o blues, o jazz e o bebop. Em meados da década de 1950, o artista mudou-se para Los Angeles, onde se destacou como um dos primeiros músicos negros a conquistar espaço fixo nos grandes estúdios de gravação da indústria americana.

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Ao longo de sua vasta e respeitada trajetória na música, o saxofonista acompanhou gigantes da indústria fonográfica como Frank Sinatra, Barbra Streisand, Elton John, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye e Frank Zappa. Ele também participou de registros históricos da música mundial, como o álbum "Pet Sounds", dos Beach Boys, além de gravar trilhas para séries de televisão como "The Monkees" e "Mannix". Mantendo em paralelo uma prolífica carreira solo no jazz, Plas Johnson deixa a esposa, Carol Johnson, seis filhos, oito netos e 12 bisnetos.