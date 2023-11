Morre Paulo Hesse, ator de 'O Cravo e a Rosa', aos 81 anos

O ator Paulo Hesse, que ficou conhecido por papéis memoráveis em novelas como ‘O Cravo e a Rosa’ e ‘Paraíso Tropical’, morreu aos 81 anos de idade. A informação foi revelada por uma amiga próxima, a atriz e diretora Bárbara Bruno, que usou as redes sociais para se despedir de seu colega de trabalho na última terça-feira (14).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Virginia Fonseca assina contrato com o SBT: ‘Sempre foi meu sonho’

Em seu comunicado, Bárbara apenas se despediu do ator sem revelar mais detalhes de sua partida, como a causa da morte do artista. A publicação feita por ela, conta um registro antigo de Paulo caracterizado como o personagem ‘Delegado Sansão Farias’: “Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse”, a atriz deu seu último adeus ao amigo.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



O velório e o sepultamento do ator serão abertos ao público e acontecem nesta quinta (16), a partir das 09h00, no Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Siga o TNOnline no Google News