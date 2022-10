Morre o pioneiro do rock and roll, Jerry Lee Lewis, aos 87 anos

Da Redação

Lewis se destacou por fazer apresentações memoráveis ao lado do piano dele

A morte do cantor e pianista Jerry Lee Lewis, um dos pioneiros do rock and roll, foi anunciada nesta sexta-feira (28). O falecimento foi informado pelo Zach Farnum, pelo porta-voz do artista. Com informações do iG.

A causa da morte não foi divulgada, mas o cantor, que tinha 87 anos, sofria de problemas de saúde. Uma matéria noticiando sobre a morte de Jerry havia sido dada pelo TMZ, na última quarta-feira (26), mas foi desmentida pelo veículo, que se desculpou pelo erro.

Na década de 1950, o rock and roll começou a surgiu por meio de músicos pioneiros, como Jerry Lee Lewis. Ele é dono de música de sucesso como “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls of Fire”. O cantor, conhecido como “The Killer” formava com Johnny Cash, Elvis Presley e Carl Perkins o chamado Million Dollar Quartet.

Além disso, Lewis se destacou por fazer apresentações memoráveis ao lado do piano dele. Mas, em 1960, o cantor se envolveu em polêmicas ao se casar com uma prima de apenas 13 anos de idade, o que declinou a carreira dele.

Na tentativa de voltar ao sucesso, Jerry migrou para o country e flertou com música gospel em alguns momentos, mas nunca conseguiu voltar ao estrelato.

