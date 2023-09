Morre o maquiador das famosas Rico Tavares; ele lutou por três semanas

Siga o TNOnline no Google News

Morreu o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, o Rico Tavares. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira (15) no Rio de Janeiro, pelo g1. O profissional ficou três semanas internado após ser atropelado.

A morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Ele desapareceu no dia 22 de agosto e foi encontrado dias depois, quando foi descoberto que ele foi atropelado na mesma noite em que amigos perceberam seu sumiço.

Assim que foi encontrado, ele foi enviado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quando chegou, ele foi diagnosticado com um edema cerebral e fraturas pelo corpo. No final de agosto, Ricardo Tavares chegou a sofrer uma parada cardíaca, mas foi reanimado pleos médicos.

Na época, Danni Suzuki, que o considerava um irmão, desabafou nas redes sociais. "Um pouquinho assustados, o Ricardinho apagou, partiu, os médicos trouxeram ele de volta foi tudo muito rápido, uma fase dele de altos e baixos, já compreendi que o quadro dele vai ser esse, foi um susto, que ele teve a pneumonia se complicando um pouco, hoje ele acordou melhor, a pneumonia bem melhor, o pulmão abriu, essa bolinha do olho começou a fazer movimentozinho, porém agora a tarde voltou a ter dificuldade no oxigênio, voltou a ser sedado, a gente já contando os minutinhos pra ele acordar, ele volta pra aquele processo adormecido até tratar essa questão do pulmão", detalhou os últimos acontecimentos.

Quem era Ricardo Tavares?

Considerado um dos maiores nomes da beleza no Brasil, Ricardo Tavares fez trabalhos com várias artistas e estrelas da televisão e era muito procurado para atuar na produção de ensaios, capas de revista e eventos. Recentemente, ele maquiou nomes como Miá Mello, Claudia Ohana e Maitê Proença. Ele foi dos profissionais mais respeitados de sua área e sempre foi muito querido.

Fonte: Revista Caras

