Morre o influenciador Henrique Maderite, dono do bordão 'Sextou, bebê'

O influenciador digital Henrique Maderite morreu aos 50 anos na tarde desta sexta-feira (06), no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado.

Maderite ficou nacionalmente conhecido pelos bordões “Sexta-feira, meio dia, pode olhar aí” e “Sextou, bebê”, que marcaram seu estilo descontraído. Ele alcançou fama após vídeos inicialmente feitos para amigos viralizarem na internet, reunindo cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram.

O governador Romeu Zema lamentou a morte em publicação nas redes sociais: "Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz".

De acordo com a Polícia Militar, o corpo do influenciador foi encontrado sem vida na Estrada do Maracujá, onde funciona o Haras Henrique Maderite, após um acionamento pela rede de vizinhos protegidos. De forma preliminar, foram relatados aos policiais sangramento no ouvido, um corte na nuca e uma marca roxa no pescoço.

A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do óbito. O caso continua sob investigação.