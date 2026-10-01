Morre o influenciador e especialista em aviação Lito Sousa aos 59 anos

O influenciador Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (01) aos 59 anos em São Paulo (SP). Ele tratava de um câncer de próstata e da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma doença neurodegenerativa rara. A morte foi confirmada pela esposa, Mila Seidl, nas redes sociais.

Lito estava em cuidados paliativos, assistência destinada a controlar sintomas e preservar a qualidade de vida quando não há tratamento efetivo. Ele foi internado em diferentes momentos nas últimas semanas. Em julho, foi hospitalizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com diagnóstico de inflamação do sistema nervoso central. Na ocasião, apresentava perda de parte dos movimentos e dormência no braço esquerdo.

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Em agosto, Mila revelou que ele havia sido diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob. Os médicos recomendaram que a família aproveitasse uma “janela” de tempo para que ele pudesse falar, planejar e viver momentos com os familiares diante do avanço da doença. Segundo Mila, Lito havia perdido bastante movimento, mas permanecia lúcido. Ele decidiu contar ao filho do casal, de sete anos, sobre o que estava acontecendo, e gravou um vídeo para falar sobre a própria situação.

Trajetória de sucesso na internet e no mundo da aviação

Lito Sousa era ex-mecânico de aeronaves e trabalhou por mais de 36 anos na área, com passagens por empresas como Varig e United Airlines. Ele ganhou popularidade ao explicar aviação de forma simples para leigos e ao ajudar pessoas com aerofobia, o medo de voar. No YouTube, analisava acidentes e repetia frases como “turbulência não derruba avião”, que se tornou um de seus bordões. O influenciador acumulava mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais.

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Em julho, Lito revelou que havia sido diagnosticado com câncer de próstata e que passaria por cirurgia. Ele contou que descobriu a doença cerca de três meses antes, após exames de rotina, e que o tipo identificado tinha agressividade considerada intermediária.

Mila Seidl comunicou a morte em uma publicação conjunta no Instagram. “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, escreveu. No vídeo que acompanha a postagem, ela declara: “O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo”.

O amigo Silvio Monteiro Junior também se pronunciou. “Missão cumprida! Bom voo, meu amigo”, publicou.

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Lito contraiu a Doença de Creutzfeldt-Jakob

A Doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica que afeta o cérebro e costuma evoluir rapidamente após o diagnóstico. O agente causador não é vírus nem bactéria, mas uma proteína que muda de forma e induz outras a fazerem o mesmo. A progressão pode envolver perda de memória, mudanças de comportamento e alterações de movimento. A doença é neurodegenerativa e tende a levar à morte.

Lito Sousa deixa a esposa, Mila Seidl, e um filho de sete anos.