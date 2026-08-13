Morre o cantor gospel Marquinhos Menezes ao perder a luta contra o câncer

Durante sua internação, fiéis fizeram vigílias em frente ao hospital com orações e cânticos; ele foi acometido por um câncer no estômago

O pastor e cantor gospel Marquinhos Menezes, 56 anos, morreu nesta quinta-feira (13) em um hospital de Niterói (RJ). O líder religioso estava internado desde o início de agosto e lutava contra um câncer no estômago. A morte foi confirmada pela esposa, Lilian Azevedo.

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Durante a internação, fiéis fizeram vigílias em frente ao hospital com orações e cânticos. Na noite de quarta (12), Lilian compartilhou vídeos da janela do quarto mostrando um grupo de seguidores em corrente de orações.

Marquinhos Menezes era pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo de Niterói.

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A igreja lamentou a morte de Menezes e publicou uma nota de pesar:



“Neste momento de dor, somos imensamente gratos a todos que estiveram conosco em oração, intercedendo, demonstrando amor, carinho e cuidado durante todo o período de seu tratamento. Pr. Marquinhos deixa entre nós um legado de fé, amor por Deus, dedicação à Sua obra e cuidado com pessoas. Sua vida e seu ministério permanecerão para sempre na memória e no coração de todos aqueles que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Foi um pastor profundamente amado por sua igreja e amou a todos com a mesma dedicação. Cremos que, para aqueles que estão em Cristo, a despedida não é o fim. Ele foi curado para a eternidade. Permanecemos firmados na esperança do Céu e na certeza de que ele ‘combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé’. Que o Espírito Santo console sua família, seus amigos e toda a igreja neste momento.”

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O casal estava junto há 23 anos. Lilian acompanhou a luta do marido contra a doença e comunicou a morte com uma mensagem.

“Meu amor foi um guerreiro que lutou bravamente até ser promovido […] como ele orou dias antes de partir, o céu é o melhor prêmio. Nos encontraremos na eternidade.”, disse.

O velório de Marquinhos Menezes será nesta sexta-feira (14), às 11h, no crematório São Francisco Xavier, no Caju, na capital carioca.