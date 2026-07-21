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Morre o cantor gospel Diogo Nascimento, aos 41 anos

A notícia foi divulgada pela família nas redes sociais por meio de uma nota de pesar

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 10:33:45 Editado em 21.07.2026, 10:33:41
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Morre o cantor gospel Diogo Nascimento, aos 41 anos
Autor Diogo Nascimento faleceu nesta segunda-feira - Foto: Reprodução

O cantor gospel Diogo Nascimento faleceu nesta segunda-feira (20), aos 41 anos. A notícia foi divulgada pela família nas redes sociais por meio de uma nota de pesar. Diogo enfrentava uma aplasia medular, uma doença rara que compromete a produção das células do sangue.

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Segundo Pedro Fernandes, amigo da família, ele estava internado há alguns dias para realizar o tratamento. Em vídeo publicado nas redes sociais, Pedro explicou que o estado de saúde do cantor se agravou rapidamente após o diagnóstico.

“No início do mês ele recebeu o diagnóstico desse problema relacionado à produção das células do sangue. O quadro ficou muito grave, comprometeu vários órgãos e surgiu também a suspeita de um câncer na medula. Ele estava internado, fazendo tratamento. Nosso amigo foi muito amado. Obrigado pelas orações e pelo carinho de todos”, afirmou.

Em outro momento, ele detalhou que a doença impediu a produção das células sanguíneas, o que agravou ainda mais a condição clínica de Diogo. “As células pararam de produzir as células do sangue. Isso agravou muito o quadro clínico dele, inclusive sobrecarregou muitos órgãos. Muitas coisas acarretaram um possível câncer também na medula”, disse.

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O velório foi realizado na tarde desta segunda-feira, em Goiânia. Ao comunicar a morte, a família prestou uma homenagem ao cantor. “Cantor talentoso, Diogo deixa um legado de música, alegria e carinho, além de uma lembrança inesquecível na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, afirmaram.

Com informações do Metrópoles

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aplasia medular cantor gospel Diogo Nascimento legado musical morte SAÚDE
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