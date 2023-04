Morre Mary Quant, estilista que popularizou a minissaia nos anos 1960

Da Redação

Mary Quant

A estilista Mary Quant, de 93 anos de idade, morreu nesta quinta-feira (13). De acordo com a família, a britânica faleceu "pacificamente" em casa, no condado de Surrey, na Inglaterra. A nota dos familiares a cita como “uma das designers mais reconhecidas internacionalmente do século 20 e uma inovadora notável”.

Barbara Mary Quant nasceu em fevereiro de 1930, em Londres. Na juventude, ela recebeu uma bolsa de estudos na Goldsmiths College, agora conhecida como Universidade de Londres. Voltado para as artes, o curso foi negociado com os pais da jovem.

Ao lado do parceiro Alexander Plunket Greene, Mary Quant abriu a própria loja, batizada de Bazaar, no bairro de Chelsea, em 1955. Focado em peças de vestuário e acessórios, principalmente chapéus e boinas, o espaço conquistou celebridades como os grupos Beatles e Rolling Stones, além de Brigitte Bardot e Audrey Hepburn.

Autodidata, a estilista ousava nas criações, com direito a cores vibrantes e modelagens ousadas. Mary Quant ficou conhecida na moda por popularizar a minissaia nos anos 1960. O item aparecia principalmente em looks com meias coloridas, botas de cano alto e tamancos.

Criada para mulheres, a peça acima dos joelhos se tornou um marco do Swinging Sixties, movimento cultural da juventude londrina na década.

Em 2000, logo depois de vender a etiqueta, a fundadora deixou o cargo de diretora da empresa Mary Quant. Segundo o veículo The Telegraph, a marca foi comprada pelo empresário japonês James Matsumiya, que teria a “expulsado” completamente do negócio.





Fonte: Metrópoles.

