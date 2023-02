Morre Mara Meneghel, irmã de Xuxa, aos 67 anos de idade

Da Redação

Mara Rubia e Xuxa Meneghel

Mara Rubia Meneghel, irmã de Xuxa, morreu em Barcelona, na Espanha, aos 67 anos de idade. O falecimento aconteceu em decorrência de uma embolia pulmonar, no dia 1º de fevereiro. A informação, no entanto, foi confirmada apenas nesta terça-feira (07), por Michelle Kozoubsky Meneghel, cunhada da apresentadora.

Mara Meneghel nasceu em Estância Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e morava em Barcelona, na Espanha. Doutora em ciências da educação, ela era casada desde 1981 e também se formou em psicoterapia e pedagogia sistêmica. Em dezembro do ano passado, lançou o livro El Secreto de Maroka, seu último trabalho.

Mara é a segunda irmã que Xuxa perde, sendo que a cantora possui quatro irmãos. Em 2015, Cirano Rojabaglia, irmão da apresentadora, que era casado com Michelle, morreu aos 60 anos de idade, após sofrer um infarto fulminante.

Dona Alda, mãe de Xuxa, morreu em casa aos 81 anos, em maio de 2018. Ela morava com Xuxa no Rio e sofria da Doença de Parkinson. Agora a apresentadora tem dois irmãos vivos: Bladimir e Solange.





Fonte: Revista Quem.

