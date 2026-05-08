Morre Luiz Carlini, ex-integrante da banda Tutti Frutti de Rita Lee, aos 73 anos
Carlini também assinou composições como Agora Só Falta Você, Lá Vou Eu, Com a Boca no Mundo e Corista de Rock
O guitarrista Luiz Carlini morreu na noite de quinta-feira (07), aos 73 anos, em um hospital de São Paulo. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
Reconhecido como um dos nomes marcantes do rock nacional, Carlini ganhou projeção ao integrar a banda Tutti Frutti, grupo que acompanhou Rita Lee após sua saída dos Os Mutantes. O músico participou do álbum Fruto Proibido, lançado em 1975 e considerado um dos trabalhos mais emblemáticos da carreira da cantora, reunindo faixas como Ovelha Negra e Agora Só Falta Você.
Além de atuar como guitarrista, Luiz Carlini também assinou composições em parceria com Rita Lee, incluindo músicas como Agora Só Falta Você, Lá Vou Eu, Com a Boca no Mundo e Corista de Rock.
Ao longo da trajetória artística, o músico trabalhou com diversos nomes da música brasileira, entre eles Erasmo Carlos, Guilherme Arantes e a banda Camisa de Vênus. Recentemente, integrava a turnê “50 Anos Luz”, de Guilherme Arantes.
Luiz Carlini era considerado uma referência da guitarra no rock brasileiro e influenciou diferentes gerações de músicos ao longo de mais de cinco décadas de carreira.
