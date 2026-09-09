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Morre Lucia Sisic, Miss Áustria 2024 aos 22 anos na Europa

Detentora do título desde 2024, a jovem passou por sete cirurgias no coração ao longo da vida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre Lucia Sisic, Miss Áustria 2024 aos 22 anos na Europa
Autor A informação da morte foi confirmada na terça-feira (08) - Foto: Reprodução/Instagram

A atual Miss Áustria, Lucia Sisic, morreu aos 22 anos. A informação foi confirmada na terça-feira (08) pela Mission Austria, instituição responsável pela organização do concurso de beleza no país europeu. Em comunicado oficial, a entidade lamentou o falecimento com profunda tristeza e expressou solidariedade aos familiares, amigos e pessoas próximas da jovem.

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A causa da morte não foi divulgada oficialmente pela organização, pela família ou pelas autoridades locais. No entanto, segundo a imprensa austríaca, Lucia nasceu com um defeito na válvula cardíaca e enfrentou uma longa rotina de tratamentos médicos, tendo passado por sete cirurgias no coração. O procedimento mais recente foi realizado em setembro de 2025. Em agosto de 2024, a jovem chegou a fazer uma publicação nas redes sociais agradecendo à equipe médica pelo empenho em salvar sua vida e permitir que ela vivesse de forma plena.

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Lucia Sisic foi eleita Miss Áustria em 2024 e mantinha o título desde então, uma vez que as edições de 2025 e 2026 do concurso não foram realizadas por falta de patrocinadores. A morte precoce da jovem causou comoção no país, e amigos próximos da família, como Miroslav Piplica, prestaram homenagens destacando que a memória e o legado da Miss permanecerão para sempre.

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