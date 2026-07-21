Morre Kaylee Hottle, atriz que interpretou a personagem Jia na franquia 'Godzilla', aos 18 anos

Informação foi confirmada pelo pai da atriz à imprensa americana; artista iniciou a carreira aos nove anos e decolou no cinema internacional

A atriz norte-americana Kaylee Hottle, de 18 anos, conhecida por interpretar a personagem Jia na franquia Godzilla vs. Kong, morreu na manhã desta terça-feira (21) após sofrer um acidente de carro em Maryland, nos Estados Unidos. A jovem chegou a ser socorrida pelas equipes de resgate, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

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A confirmação da morte foi dada pelo pai da artista, Joshua Hottle, ao portal norte-americano TMZ. Até o momento, as autoridades locais e os familiares não divulgaram informações sobre a dinâmica da colisão ou se havia outros ocupantes no veículo.

Nascida em Atlanta, no estado da Geórgia, Kaylee pertencia a uma família de pessoas surdas e iniciou a carreira artística aos nove anos de idade. O grande marco de sua trajetória ocorreu em 2021, ao integrar o elenco do blockbuster Godzilla vs. Kong. No longa, sua personagem mantinha um laço especial com o gorila gigante, comunicando-se com ele por meio da linguagem de sinais. O desempenho da atriz garantiu seu retorno à franquia na sequência Godzilla x Kong: O Novo Império, lançada nos cinemas em 2024.