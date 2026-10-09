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Morre Juarez Pontes, apresentador que ficou conhecido como "Juarez da Tekpix"

Famoso pelo bordão "vamos falar de coisa boa?", o apresentador teve como último trabalho o programa 'A Tarde É Sua!', da RedeTV!

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre Juarez Pontes, apresentador que ficou conhecido como
Autor Juarez Pontes se tornou um rosto célebre no país durante os anos 2000 - Foto: Instagram/Reprodução

O apresentador Juarez Pontes, que ganhou notoriedade na televisão aberta brasileira como o "Juarez da Tekpix", morreu nesta sexta-feira (9). A informação foi confirmada por familiares através das redes sociais, mas a causa do falecimento não foi divulgada. O anúncio foi feito no Instagram de sua prima, Eloana Pontes, que compartilhou uma nota assinada pela família destacando a perseverança e a criatividade do comunicador para conquistar seu espaço e transformar um bordão em uma marca registrada.

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A notícia da morte gerou comoção entre colegas de televisão, que usaram a internet para prestar homenagens. A apresentadora Sonia Abrão afirmou em seu perfil no Facebook estar em choque com a partida do amigo querido.

Juarez Pontes se tornou um rosto célebre no país durante os anos 2000 por ser o garoto-propaganda da câmera digital Tekpix, da empresa Tecnomania. Foi durante essas inserções comerciais que ele imortalizou o bordão "vamos falar de coisa boa?", lembrado até hoje pelo público. O último trabalho do apresentador na televisão foi no programa A Tarde É Sua!, exibido pela RedeTV!. Contudo, a trajetória recente de Pontes foi marcada por polêmicas, e ele estava afastado de suas funções na emissora desde janeiro de 2025, após ser alvo de acusações de assédio sexual.

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homenagens Juarez Pontes morte Polêmicas Tekpix televisão brasileira
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