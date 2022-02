Da Redação

Morre Ivan Reitman, diretor do filme "Os Caça-Fantasmas"

Morreu, nesta sábado (12), Ivan Reitman, o diretor do filme "Os Caça-Fantasmas" de 1984, aos 75 anos. De acordo com a agência de notícias Associated Press, como exposto em matéria do g1, a família do cineasta divulgou que sua morte foi pacífica e durante o sono, nos Estado Unidos.

"Nossa família lamenta a perda inesperada de um marido, pai e avô que nos ensinou a sempre buscar a magia na vida", afirma nota assinada pelos filhos do diretor: Jason, Catherine e Caroline Reitman. "Nos consolamos que seu trabalho como cineasta trouxe riso e alegria para incontáveis outros ao redor do mundo. Enquanto lamentamos privadamente, esperamos que aqueles que o conheceram pelos seus filmes se lembrem para sempre dele", declararam.

Ivan Reitman consolidou sua carreira de cineasta ao longo dos anos, trabalhando como diretor produtor de obras como "Irmãos gêmeos" (1988), "Um tira no jardim de infância" (1990), e "Almôndegas" (1979), o primeiro filme estrelado por Bill Murray.

Ainda atuou como ator, mas se consagrou como o responsável pela franquia de filmes "Os Caça-Fantasmas", do ano de 1984,e que ganhou continuação em 1989, também dirigida por ele, conforme matéria do g1.

O filme deu inspiração para o começo de uma nova série, lançada em 2021 e que foi dirigida, dessa vez, pelo filho de Ivan, Jason.

Ao longo da carreira, Ivan recebeu uma indicação ao Oscar como o produtor de "Amor sem escalas" (2009). Seu último trabalho como diretor, "A grande escolha", foi lançado em 2014.

Fonte: g1 - Pop & Arte.