Morre Hikaru Kurosaki, o Jaspion, herói que virou fenômeno cultural no Brasil

Protagonista do clássico tokusatsu japonês realizava as próprias cenas de ação e marcou a infância de gerações de brasileiros no final dos anos 1980

O ator e dublê japonês Hikaru Kurosaki, eternizado como o protagonista da série "O Fantástico Jaspion", morreu aos 64 anos. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (2) por amigos próximos nas redes sociais, mas a causa do falecimento não foi divulgada. A confirmação partiu de Masaki Sekiguchi, amigo pessoal do artista, que emitiu um comunicado voltado a parceiros comerciais e empresas locais da operadora Mother Earth e da Associação de Mergulho da Cidade de Motobu, justificando o aviso público pelo fato de Kurosaki viver sozinho atualmente.

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Nascido Seiki Kurosaki em 31 de janeiro de 1962, na cidade de Sakai, o astro adotou o nome artístico de Hikaru após ingressar, aos 16 anos, na Japan Action Club, renomada agência de dublês fundada por Sonny Chiba. Seu auge profissional ocorreu em 1985, quando foi escalado para interpretar o herói galáctico Jaspion. Na produção, Kurosaki destacou-se por dispensar dublês e realizar a maior parte das próprias cenas de ação fora da armadura. Embora o seriado tenha tido uma recepção moderada em seu país de origem, tornou-se um fenômeno cultural sem precedentes ao ser exportado para o Brasil no final da década de 1980, consolidando o ator como um ícone da televisão brasileira.

Apesar do sucesso estrondoso, Kurosaki teve uma carreira artística curta e decidiu abandonar a indústria do entretenimento no início dos anos 1990, logo após participar de algumas produções voltadas ao público familiar. Anos mais tarde, em uma entrevista concedida em 2001, o ex-ator revelou que desentendimentos profissionais com seu mentor, Sonny Chiba, motivaram o afastamento das telas. Em busca de uma rotina reservada, ele mudou-se para a ilha de Okinawa, no sul do Japão, onde transformou sua paixão pelo mar em profissão ao fundar a escola de mergulho Mother Earth, atuando por décadas como instrutor e guia marítimo.

Na vida pessoal, o intérprete de Jaspion foi casado com a também ex-atriz e dublê Yuko Asuka, conhecida pelo público brasileiro por viver a vilã Farrah na série "Comando Estelar Flashman". O casal, que se conheceu nos bastidores de gravações em 1984, permaneceu unido em Okinawa até a morte de Yuko, ocorrida em 2011. Eles não deixaram filhos.