Morre Gracindo Jr., ator pioneiro da TV e diretor, aos 83 anos no Rio

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu na noite desta terça-feira (1º), aos 83 anos, em sua residência no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por seu filho, Pedro Gracindo, que informou que a morte ocorreu por causas naturais. Com mais de meio século dedicado à arte, o artista deixa a esposa, Daisy Poli, com quem viveu por mais de 50 anos, além de cinco filhos e sete netos. O velório será aberto ao público e acontece nesta quinta-feira (3), a partir das 12h10, no Crematório e Cemitério da Penitência, onde a cerimônia de cremação está agendada para as 14h10.

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Nascido na capital fluminense em 21 de maio de 1943, Epaminondas Xavier Gracindo era filho do consagrado ator Paulo Gracindo (1911-1995). Embora tenha chegado a cursar Psicologia, ele nunca exerceu a profissão e optou por seguir os passos do pai. Sua trajetória profissional começou em 1959, aos 15 anos, quando foi aprovado em um teste para a Rádio Nacional, local onde atuou como ator, redator e disc-jóquei. Pouco tempo depois, em 1961, fez sua estreia nos palcos teatrais com a peça "A Escada", de Oswald de Andrade.

Pioneiro da televisão brasileira, Gracindo Jr. foi contratado no final de 1964 para integrar o primeiro time de atores da TV Globo, emissora inaugurada em abril do ano seguinte. Na casa, participou de produções históricas da fase inicial do canal, como "Rosinha do Sobrado", "Padre Tião", "A Rainha Louca", "A Próxima Atração" e "Os Ossos do Barão". Ao lado do pai, dividiu cenas marcantes no clássico "O Bem Amado" e na novela "O Casarão", na qual interpretaram o mesmo personagem, o protagonista João Maciel, em diferentes idades — papel de grande projeção para a carreira do filho, que sempre destacou a responsabilidade e o amor pelo ofício aprendidos com o patriarca.

Além da atuação, o artista construiu uma sólida carreira atrás das câmeras. A partir do final dos anos 1970, passou a exercer a função de supervisor e diretor de núcleo na Globo, comandando títulos como "Memórias de Amor", "Marron-Glacé" e o humorístico "Os Trapalhões", além de ter dirigido e apresentado os primeiros clipes musicais do programa Fantástico. Nos anos 1980, teve uma passagem marcante pela TV Manchete em obras como "Dona Beija", retornando posteriormente à emissora de origem para atuar em sucessos como "Mandala", "O Salvador da Pátria", "Rainha da Sucata", "Explode Coração" e "Celebridade". A partir de 2006, levou seu talento para a Record, onde esteve em produções como "Cidadão Brasileiro", "Poder Paralelo" e na minissérie "Rei Davi".

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Sua contribuição para a cultura brasileira também se estendeu ao teatro, com mais de 20 peças no currículo como ator, produtor ou diretor, e às telas do cinema. Nas telonas, participou de mais de uma dezena de longas-metragens desde a década de 1970, incluindo produções de destaque como "Os Trapalhões na Serra Pelada", "Floresta das Esmeraldas", "Bufo & Spallanzani", "A Selva" e "Primo Basílio".