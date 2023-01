Morre Gilson Ricardo, ícone do rádio esportivo, aos 74 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O radialista Gilson Ricardo

O radialista Gilson Ricardo faleceu neste domingo (22), aos 74 anos, em decorrência de um infarto fulminante. O anúncio da sua morte foi confirmado pela Rádio Tupi, durante uma transmissão ao vivo e também nas redes sociais.

continua após publicidade .

Gilsão, como era carinhosamente conhecido, era um ícone do rádio esportivo e trabalhava na Rádio Tupi desde 2015, no comando do programa "Bola em Jogo". O apresentador, inclusive, participou da edição deste domingo (22), antes de sofrer o infarto.

LEIA MAIS: Thais Fersoza compartilha fotos da viagem de esqui em família

continua após publicidade .

Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o radialista trabalhou por 35 anos na Rádio Globo, além de ter feito parte de emissoras no rádio e na televisão. Gilson era torcedor fanático do Flamengo.

"Papai do Céu convocou para a sua equipe esportiva um baita profissional. Nosso querido Gilson Ricardo faleceu ainda há pouco, na casa dele, na Ilha do Governador. Ele enfartou aos 74 anos. Gilsão fez hoje o Bola em Jogo ao meio-dia e às 15h, normalmente, com aquela alegria de sempre, brincando. Agora à noite, jantou, botou pijama para dormir e, segundo Marisa, sua esposa, não atendia aos chamados", anunciou Wellington Campos, ao vivo, na Rádio Tupi.





Homenagens



Após o anúncio da morte, Gilson recebeu diversas homenagens de ex-colegas de profissão e também do Rubro-negro.

continua após publicidade .

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do radialista, apresentador e grande rubro-negro Gilson Ricardo. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Gilsão", escreveu o clube, no Twitter.

"É muito difícil encontrar palavras nesse momento tão difícil. Perdemos Gilson Ricardo na noite de hoje, em decorrência de um infarto. Gilson era um cara excepcional, tinha um astral incrível e inegavelmente marcou seu nome na história da comunicação brasileira", afirmou José Carlos Araújo, locutor da Tupi.





Fonte: Informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News