Morre Felipe Carauta, responsável por revelar grandes nomes da TV

No Instagram, famosos estão chocados com sua partida precoce e tem deixado muitas mensagens de carinho

Morreu, neste domingo (14), o empresário Felipe Carauta, que foi responsável por revelar e gerenciar a carreira de diversos artistas renomados. Ele teria sofrido um infarto e não resistiu.

Entre eles estão nomes como Marina Ruy Barbosa, Caio Castro, Klebber Toledo e Chay Suede. No Instagram, famosos estão chocados com sua partida precoce e tem deixado muitas mensagens de carinho.

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido Felipe Carauta. Um profissional apaixonado pelo que fazia, incansável para fazer o melhor por todos os seus talentos e por sua família. Um homem íntegro, que colocava o amor em tudo! Sabia como ninguém descobrir e construir talentos", foi o comunicado publicado no seu perfil de Instagram.

