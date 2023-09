Morre Estopinha, a primeira pet influencer do Brasil

A cachorra Estopinha, a primeira pet influencer do Brasil, morreu nesta quarta-feira (20), aos 14 anos. A morte da cachorrinha foi anunciada pelo tutor dela, o veterinário Alexandre Rossi, também conhecido como Doutor Pet nas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, Rossi publicou uma foto ao lado de Estopinha, deitado na cama, e emocionou os seguidores com as palavras de despedida. "Estopinha se foi... dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída. 14 anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vcs todos. Significam muito pra gente", escreveu na rede social. Veja abaixo.

A cachorra se chamava Rita antes de ser acolhida pela família. Ela foi adotada com um ano de idade em 2009 por Alexandre Rossi e a esposa. Antes, foi devolvida ao abrigo duas vezes pelo "mau comportamento". Tempos depois, a cadela foi considerada como uma das primeiras "influenciadoras digitais" pets do país. No Instagram, ela contava com mais de 775 mil seguidores. A plataforma era alimentada com o dia a dia do animal.

Nas últimas semanas, o quadro de saúde dela se agravou e precisou ser internada devido a complicações de uma infecção combinada com a idade já avançada. A rotina de tratamento de Estopinha também foi compartilhada pelo veterinário. Dias antes, o especialista em comportamento animal, chegou a explicar que ela tinha um problema no intestino que foi agravado pelos remédios.

