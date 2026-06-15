Morre Ece İrtem, atriz da novela Coração de Mãe, aos 35 anos

A atriz turca Ece İrtem morreu nesta segunda-feira (15), aos 35 anos, apenas um dia após comemorar seu aniversário. A notícia foi divulgada por veículos de comunicação da Turquia e causou comoção entre fãs, colegas de profissão e admiradores de seu trabalho.

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De acordo com informações preliminares, a artista passou mal durante a manhã e sofreu um possível ataque cardíaco. Ece estava acompanhada da mãe no momento em que o quadro de saúde se agravou. As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas por meio de exames periciais, incluindo uma autópsia que deverá apontar a causa oficial do falecimento.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A morte precoce da atriz gerou diversas homenagens nas redes sociais. Entre as manifestações de pesar estão as das roteiristas Melis Civelek e Zeynep Gür, nomes conhecidos da televisão turca, que destacaram a personalidade e o carinho conquistado por Ece ao longo da carreira.

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“Estamos profundamente tristes com a perda da nossa querida Ece, com quem trabalhamos em diferentes projetos. Sua bondade e sua forma de tratar as pessoas marcaram todos ao seu redor”, escreveram em publicação conjunta.

Reconhecida por sua atuação em produções da televisão turca, Ece İrtem deixa uma trajetória artística lembrada por colegas e fãs. A notícia de sua morte repercutiu rapidamente nas redes sociais, onde milhares de mensagens de despedida foram compartilhadas em sua homenagem.

Informações: Metrópoles

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