Morre dona Neia, mãe do cantor Zeca Pagodinho, aos 92 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Zeca Pagodinho com a mãe, Dona Neia

Morreu na manhã desta quarta-feira (22), a mãe do cantor e compositor Zeca Pagodinho. Irinéia da Silva, conhecida como Dona Neia, tinha 92 anos e faleceu enquanto dormia. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. Neia fez aniversário na segunda-feira (20). No começo da semana, ela ganhou uma homenagem do filho famoso nas redes sociais.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Zeca Pagodinho completa 63 anos e ganha homenagens

"Imagina ser mãe do Zeca Pagodinho!!! Pois aqui está ela: Dona Neia, a aniversariante de hoje, que também é bisavó do Domênico, do Miguel, do Noah e da Catarina!", afirmou Zeca na mensagem de aniversário. Dona Neia tinha outros quatro filhos além de Zeca Pagodinho.

continua após publicidade .

A mãe sempre foi presente na vida do cantor e costumava ser vista posando ao lado do filho com frequência. Por conta da semelhança física, os dois eram alvo de brincadeiras.

As informações do site g1.

Siga o TNOnline no Google News