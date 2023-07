Morre 'Diva do Jazz Brasileiro' , Leny Andrade, aos 80 anos

A cantora Leny Andrade morreu nesta segunda-feira (24), aos 80 anos, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito através das redes sociais da artista.

“A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor”, diz a publicação, que também indica atualização com dados do velório em breve.

A cantora estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá após uma piora em seu quadro clínico. Ela se recuperava de uma pneumonia desde junho, quando ficou intubada. Desde a sua alta médica, ela estava de home care no Retiro dos Artistas, mas o estado de saúde da cantora piorou no último fim de semana e ela acabou não resistindo.

A publicação diz que Leny foi “encontrar João Donato e Tony Bennett”. A cantora era amiga do lendário cantor norte-americano Tony Bennett, que morreu na última sexta-feira (21). Sua última postagem foi uma homenagem ao artista.

Trajetória de Leny Andrade:

Nascida no Rio de Janeiro em 1943, a cantora e pianista Leny Andrade é um dos grandes nomes da MPB. Ganhadora do Grammy Latino em 2007 juntamente com Cesár Camargo Mariano, é considerada por muitos como uma das maiores cantoras do jazz e já dividiu palcos e discos com grandes nomes com Paquito D’Rivera, Luiz Eça, Dick Farney, João Donato, Eumir Deodato e Francis Hime.

Ausente dos cenários musicais por questões de saúde, a cantora gravou sua última música em 2022. O single, gravado com o pianista Gilson Peranzzetta, foi lançado para festejar seus 80 anos.

