Morre Clarence Gilyard Jr., ator de 'Top Gun' e 'Duro de Matar'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Clarence Gilyard Jr. em cena do filme "Duro de Matar", de 1988

O ator americano Clarence Gilyard Jr., conhecido pelos seus papéis em Top Gun: Ases Indomáveis (1986) como o piloto Sundown, e Duro de Matar (1988) como o hacker vilanesco Theo, morreu aos 66 anos de idade.

continua após publicidade .

A notícia do falecimento foi conformada pela Universidade de Nevada, onde Gilyard trabalhava como professor de artes cênicas desde 2006. As causas da morte não foram divulgadas.

LEIA MAIS: Médico é apontado como affair de Reynaldo Gianecchini; veja

continua após publicidade .

Clarence ganhou destaque na carreira artística no inícios dos anos 1980, quando interpretou o oficial Benjamin Webster, em um total de 20 episódios da popular série CHiPs. Ele fez também um pequeno papel em Karatê Kid 2: A Hora da Verdade Continua (1986).

Após Duro de Matar, Gilyard Jr. voltou à TV, interpretando o detetive particular Conrad McMasters, em 85 episódios da série Matlock, entre 1989 e 1993. No mesmo ano, estreou em Chuck Norris: O Homem da Lei, aparecendo ao lado do astro do título como Jimmy Trivette, braço direito do impiedoso Cordell Walker.

Foram 196 capítulos de O Homem da Lei até 2001, quando a série foi cancelada. Gilyard trabalharia apenas esporadicamente depois disso, aparecendo nos dois primeiros filmes da franquia religiosa Deixados Para Trás (2000, 2002) e em títulos como Uma Questão de Fé (2014).

continua após publicidade .

Os seus anos finais foram dedicados ao ensino de jovens atores. Reitora da Universidade de Nevada, Heather Addison definiu Gilyard como "um feixe de luz e força para todos ao seu redor". "Nós vamos amá-lo para sempre e sentiremos sua falta, professor G!", escreveu.





Fonte: Informações Omelete.

Siga o TNOnline no Google News