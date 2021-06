Morre cantora Berenice Azambuja aos 69 anos em Passo Fundo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na noite desta quinta-feira (3), a gaiteira, cantora e compositora Berenice Azambuja morreu aos 69 anos no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, na região Norte do Rio Grande do Sul.

Conforme a instituição, a artista lutava contra um câncer no pâncreas e morreu devido a uma parada cardíaca.

De acordo com Ana Paula Bolsonelo Costa, amiga que esteve com a cantora nos últimos dias, Berenice "lutou até não aguentar mais".

Em abril, Berenice teve alta hospitalar depois de se recuperar da Covid-19. Como forma de comemoração, ela saiu da instituição tocando gaita e cantando seu maior sucesso 'É disso que o velho gosta'.

A artista deixa um filho.