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Morre Brito, zagueiro titular da Seleção Brasileira no tricampeonato de 1970

Revelado pelo Vasco, ele foi peça fundamental no histórico esquadrão brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 09:40:50 Editado em 12.06.2026, 09:40:44
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Morre Brito, zagueiro titular da Seleção Brasileira no tricampeonato de 1970
Autor Brito defendeu o Brasil nos mundiais de 1966 e de 1970 - Foto: - Divulgação

Hércules Brito Ruas, o Brito, zagueiro titular da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1970, morreu nesta quinta-feira (11), no Rio de Janeiro, aos 86 anos. O ex-jogador estava internado há pouco mais de uma semana e faleceu em decorrência de um quadro de pneumonia. A informação foi confirmada por meio da página oficial do tricampeão nas redes sociais.

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Conhecido por seu porte físico e liderança, Brito defendeu o Brasil nos mundiais de 1966, na Inglaterra, e de 1970, no México. Na campanha do tricampeonato, foi titular absoluto em todas as partidas, formando o lendário sistema defensivo daquela equipe histórica ao lado de ídolos como o goleiro Félix, os laterais Carlos Alberto Torres e Everaldo, e o volante Piazza.

O esquadrão imortalizado, que ainda contava com a genialidade de Clodoaldo, Rivellino, Gerson, Jairzinho, Pelé e Tostão, alcançou a consagração máxima ao golear a Itália por 4 a 1 na grande final disputada no Estádio Azteca.

Além do sucesso com a camisa canarinho, Brito construiu uma trajetória de grande relevância no Vasco da Gama, seu clube do coração e onde iniciou a carreira profissional.

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Após um curto período de empréstimo ao Internacional, ele retornou a São Januário para se firmar como titular em 1960. Na época, assumiu com sucesso a difícil responsabilidade de substituir o também lendário Bellini, capitão do primeiro título mundial do Brasil.

O Vasco da Gama utilizou seus canais oficiais para prestar homenagens ao ex-atleta, ressaltando o profundo pesar pela perda de um dos maiores zagueiros da história da instituição.

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Em nota, o clube destacou que Brito era vascaíno de berço. Somando suas duas passagens pela equipe carioca, entre os anos de 1957 e 1969, o defensor disputou 405 jogos, marcou 11 gols e foi peça fundamental nas conquistas do Torneio de Paris de 1957 e do Torneio Rio-São Paulo de 1966.

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Copa do Mundo 1970 futebol Brasil Hércules Brito Seleção Brasileira Vasco da Gama zagueiro
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