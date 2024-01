Morre Beto Gabriel, o Gaúcho de ‘A Praça É Nossa’, aos 66 anos

Beto Gabriel Sdrigotti, intérprete do Tibúrcio, o Gaúcho da Praça

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conhecido por interpretar o personagem Tibúrcio, o Gaúcho da Praça, no programa A Praça é Nossa, do SBT, o humorista Beto Gabriel Sdrigotti morreu aos 67 anos, nessa quarta-feira (10). Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo o site ND+, de Joinville (SC).

continua após publicidade

"Representante comercial, percorria o sul e o sudeste do Brasil. Mas o talento de Beto Gabriel estava no humor. Criou personagens marcantes para os palcos, estúdios de rádio e TV", contou o amigo e colega de profissão César Junior, produtor da NDFM Joinville, ao site.

-LEIA MAIS: Filho de Renato Russo aciona TikTok na Justiça por política; entenda

continua após publicidade

Além do personagem Gaúcho, Beto também incorporou em seu repertório os costumes joinvilenses. Nas transmissões esportivas ao vivo, participava como o personagem Chineck. "Dando pitadas de bom humor durante os jogos do JEC, derrubando às vezes o narrador com suas piadas", lembrou César. O humorista também foi radialista na Máxima FM e na antiga Rádio Clube, ambas em Joinville (SC).

Com informações do Quem e ND+

Siga o TNOnline no Google News