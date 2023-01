Morre atriz que interpretou a 1ª Wandinha em ‘A Família Addams’

Da Redação

Morreu neste sábado (28), aos 64 anos, a atriz Lisa Loring

Morreu neste sábado (28), aos 64 anos, a atriz Lisa Loring, a primeira intérprete da Wandinha em Família Addams. A informação foi divulgada pela sua filha, Vanessa Foumberg, ao The Hollywood Reporter.

A morte ocorreu devido a complicações de um derrame cerebral causado pela pressão alta. Loring estava internada no Providence St. Joseph Medical Center, em Burbank, Califórnia. "Ela foi em paz com as duas filhas (Vanessa e Marianne) segurando suas mãos”, disse Foumberg.

Trajetória de Lisa Loring

fonte: IMDB Lisa Loring interpretou Wandinha, quando tinha apenas 6 anos

Filha de marinheiros, Lisa nasceu em 16 de fevereiro de 1958, nas Ilhas Marshall (território administrado pelos Estados Unidos na época), depois viveu um tempo no Havaí, até se mudar de vez para Los Angeles ao lado da mãe.



Sua carreira no mundo artístico iniciou cedo, com apenas 3 anos, quando começou a modelar e fez uma ponta em um episódio de Dr. Kildare (série médica dramática de televisão), que foi ao ar em 1964. No mesmo ano, foi alçada ao estrelato ao interpretar a Wandinha no seriado Família Addams. A sitcom durou 2 anos e teve 64 episódios.

A interpretação de sua Wandinha foi tão fiel à obra original de Charles Addams que serviu como inspiração para Christina Ricci e Jenna Ortega, intérpretes da personagem nos cinemas e no streaming. Loring revelou algum tempo depois que, como não sabia ler naquela época, memorizava as falas a partir do que a mãe falava para ela.

Após o papel da Wandinha, Loring conseguiu outros personagens, mas viu sua carreira artística estagnar. A atriz casou-se pela primeira vez aos 15 anos, quando teve sua primeira filha um ano depois. Na mesma época, perdeu sua mãe Judith, vítima de alcoolismo crônico.

No fim dos anos 80, retornou as telonas com dois filmes, mas com a vida pessoal conturbada e um vício em heroína, viu sua carreira acabar de vez. Ela ainda se casou outras três vezes. A atriz deixa duas filhas e dois netos.

As informações são do GShow.

