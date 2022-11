Morre ator e cantor Rolando Boldrin, aos 86 anos, em São Paulo

Da Redação

A morte de Rolando Boldrin foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista para a TV Cultura

O cantor e ator Rolando Boldrin morreu na tarde desta quarta-feira (9), aos 86 anos, em São Paulo. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista para a TV Cultura, que não informou o motivo do falecimento.

Boldrin estava no ar semanalmente no programa Sr. Brasil, da TV Cultura, que apresentou por 17 anos. Nascido em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, ele começou a trabalhar na extinta TV Tupi em 1958.

Aos 12 anos, começou na música ao lado do irmão, formando a dupla Boy e Formiga, que era bem sucedida na rádio do município. Boldrin também esteve no cinema, com os filmes Doramundo (1978), O Tronco (1999) e O Filme da Minha Vida (2017). Em novelas, ele apareceu em O Direito de Nascer, Roda de Fogo, Cara a Cara e Os Imigrantes.

Documentário

Em maio deste ano, a TV Cultura homenageou o ator pelos seus 85 anos de vida com a exibição do documentário Eu, A Viola e Deus, dirigido por João Batista de Andrade. A produção acompanha a história do artista na música e nas artes cênicas, desde sua infância. Nomes como Patrícia Boldrin, Rosa Maria Boldrin e Adilson Boldrin, esposa, irmã e sobrinho do apresentador, respectivamente, aparecem na produção.

Informações do Metrópoles.

