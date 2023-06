Morre Astrud Gilberto, ícone da Bossa Nova, aos 83 anos

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Astrud Evangelina Weinert, que ficou conhecida em sua carreira musical como Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos na noite desta segunda-feira (5). Em sua trajetória, a artista foi uma das grandes intérpretes de Bossa Nova e fez carreira fora do Brasil, onde era muito celebrada.

A notícia foi confirmada pela neta da cantora, Sofia Gilberto. Em uma publicação em seu Instagram, a jovem comemorou o legado da avó e deu a triste notícia para os fãs. Minutos depois, a informação foi confirmada pelo perfil oficial da cantora.

"Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive, ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor", diz o texto.

A jovem também lembra quando a avó estourou com o hit de Tom Jobim. "Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de “Garota de Ipanema” e ganhou fama internacional. A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa. Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e neste momento temos que celebrar Astrud", diz.

Na nota oficial publicada nas redes sociais de Astrud Gilberto, não há informações sobre a causa da morte. "Nota de pesar. É com profunda tristeza que viemos anunciar o falecimento da nossa amada e querida Astrud, que partiu na noite do dia 5 de junho de 2023. Nossas sinceras condolências à família, amigos e fãs neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que ela deixou como legado", dizia o comunicado.

Astrud Gilberto nasceu em Salvador, na Bahia, em 1947. Filha de mãe brasileira e pai alemão, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde fez carreira como cantora na efervescência da Bossa Nova. Foi casada com João Gilberto entre 1959 e 1964. Ela tem em seu currículo um dos prêmios mais importantes da história da música brasileira, o Grammy de 'Música do Ano' por Garota de Ipanema - vencido em 1965 ao lado de Stan Getz.





Fonte: Revista Caras.

