Morre aos 84 anos, o humorista e músico Juca Chaves

Juca Chaves estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador, capital da Bahia

Morreu na madrugada deste domingo (26), o músico e compositor Juca Chaves, aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador, capital da Bahia. A informação foi confirmada pelo site Splash.

"O Hospital São Rafael lamenta a morte do paciente Juca Chaves na noite deste sábado (25) devido a complicações de problemas respiratórios e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", disse em nota.

Jurandyr Czaczkes Chaves nasceu em 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro. Formado em música clássica, ele já vivia há algumas décadas na capital baiana. Começou a carreira profissional em 1955, na TV Tupi, e chamava a atenção por um humor ácido e inteligente.

Era músico, compositor, humorista e crítico. Desde meados dos anos 60, seus trabalhos eram cercados por críticas sociais — o que o fez perseguido pela ditadura militar, forçando-o a viver seis anos fora do país. Juca Chaves foi apelidado pelo poeta Vinícius de Moraes de "O Menestrel Maldito". Em sua carreira, destacam-se músicas como 'Take Me Back to Piaui', 'A Cúmplice', 'Presidente Bossa Nova' e 'Menina'.

