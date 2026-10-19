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Morre aos 84 anos Benito di Paula, ícone da música popular brasileira

O artista tratava um câncer de próstata há um ano; criador de sucessos como "Retalhos de Cetim", ele marcou gerações ao unir samba e romantismo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre aos 84 anos Benito di Paula, ícone da música popular brasileira
Autor Benito di Paula morreu neste domingo - Foto: Divulgação

O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu neste domingo (18), aos 84 anos, na capital paulista. O artista estava internado no Hospital 9 de Julho e enfrentava um câncer de próstata há cerca de um ano, o que resultou em complicações fatais. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico, que informou que os detalhes sobre o velório e o sepultamento serão divulgados em breve.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (19) em Apucarana e região

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Ícone da música popular brasileira, Benito construiu uma linguagem própria ao unir a cadência do samba a elementos românticos. Com uma voz inconfundível e sempre acompanhado de seu piano, ele conquistou gerações e eternizou clássicos que atravessaram décadas, como “Retalhos de Cetim”, “Meu Amigo Charlie Brown”, “Mulher Brasileira” e “Do Jeito Que a Vida Quer”. Sua obra se consolidou pela personalidade artística marcante, interpretação intensa e pela capacidade rara de estabelecer uma conexão direta com as massas.

Após passar anos sem divulgar trabalhos inéditos, o músico voltou ao mercado fonográfico em 2021 com o lançamento do álbum "O Infalível Zen", gravado em parceria com seu filho, Rodrigo Vellozo. Na época do lançamento, o cantor relatou ter revisitado seus sucessos antigos e recuperado rascunhos de canções que estavam engavetadas.

Apesar do enorme sucesso popular, Benito mantinha uma visão crítica sobre a indústria e sua própria exposição. Em entrevistas recentes, o compositor carioca chegou a afirmar que nunca esteve de fato na mídia, creditando todo o alcance ao peso de sua obra musical, e revelou ter sofrido forte censura por parte de sua própria gravadora no passado. A partida do músico deixa uma lacuna irreparável na cultura nacional e encerra a trajetória de um dos maiores nomes da história do samba e da canção popular no país.

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Benito di Paula Cultura brasileira falecimento música popular samba
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