Morre aos 83 anos Dick Parry, saxofonista responsável por solos clássicos do Pink Floyd
Artista britânico gravou em álbuns históricos da banda e esteve no show de reencontro do Live 8; causa da morte não foi revelada
O saxofonista britânico Dick Parry, mundialmente conhecido por seus solos marcantes em clássicos da banda Pink Floyd, morreu aos 83 anos. A informação foi confirmada neste sábado (23) por pessoas ligadas ao grupo e repercutida pela imprensa internacional. Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada oficialmente.
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A sonoridade do músico foi fundamental para a construção de algumas das faixas mais célebres do rock, imortalizadas em álbuns históricos como "The Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here". Entre os grandes destaques de sua trajetória em parceria com o Pink Floyd estão as inconfundíveis linhas de saxofone em músicas como "Money", "Us and Them" e "Shine On You Crazy Diamond".
O falecimento de Parry gerou forte comoção entre os fãs nas redes sociais. O guitarrista David Gilmour lamentou a perda do amigo e parceiro de longa data, publicando uma homenagem na qual ressaltou a importância fundamental do saxofonista para a identidade musical da banda ao longo dos anos.
Além de sua contribuição vital nos estúdios de gravação, Dick Parry acompanhou o Pink Floyd em diversas turnês ao longo das décadas. O músico também marcou presença no lendário show do festival Live 8, em 2005, evento que promoveu o reencontro histórico da formação clássica do grupo para uma apresentação assistida por milhares de pessoas ao redor do mundo.