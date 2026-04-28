Morre aos 79 anos, Giovanna Kupfer, fundadora da Giovanna Baby

A apresentadora Mariana Kupfer, de 51 anos, usou as redes sociais para lamentar a morte da mãe, a empresária Giovanna Kupfer. O falecimento ocorreu na segunda-feira (27), mas a causa não foi divulgada.

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Considerada um nome de destaque na moda nas décadas de 1980 e 1990, Giovanna tinha 79 anos e deixa três filhas: Mariana, Karen e Helena, fruto do casamento com Luiz Kupfer, já falecido.

Na publicação, Mariana homenageou a trajetória da mãe, destacando sua força e pioneirismo. Ela também ressaltou a dedicação da empresária à família e à construção de sua marca, afirmando que as filhas seguirão unidas para preservar o legado deixado.

Ao comentar o momento de luto, a apresentadora descreveu a dor da perda e afirmou que a família pretende honrar a memória da empresária.

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Fundadora da grife Giovanna Baby, criada em 1974, Giovanna Kupfer se afastou da mídia em 1995, quando vendeu a empresa. Além da atuação no segmento de moda infantil, a marca se destacou com o lançamento de uma fragrância de lavanda que permanece no mercado até hoje.

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