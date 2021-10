Da Redação

Morre aos 77 anos o ator de novelas e séries Jorge Cerruti

Nomes do teatro, cinema e televisão usaram as redes sociais para homenagear o ator, diretor e dublador Jorge Cerruti, que morreu nesta quinta-feira (1º), aos 77 anos.

O artista era bastante conhecido por espetáculos de sucesso como ‘Hotel Lancaster’. Na teledramaturgia, atuou em várias produções populares, como ‘Anarquistas, Graças a Deus’ (Globo) e ‘Fascinação’ (SBT).

Ele esteve também no elenco de ‘Chiquititas’ (SBT), ‘Terra Nostra’ (Globo), ‘JK’ (Globo), ‘9mm’ (Fox), ‘Passionais’ (Netflix), ‘A Teia’ (Globo), ‘Psi’ (HBO), ‘Milagres de Jesus’ (Record) e ‘As Five’ (Netflix). Será visto no inédito ‘A Travessia de Pedro’, longa histórico com Cauã Reymond.

Com informações de Terra.