Morre aos 77 anos, Maria Carmem Barbosa, autora de 'Sai de Baixo'

Morreu nesta sexta-feira (22), autora de novelas Maria Carmem Barbosa. A informação foi confirmada pelo sobrinho dela que escreveu várias novelas e programas de humor. Ela era muito próxima de Miguel Falabella.

continua após publicidade

Aos 77 anos, Maria Carmem Barbosa morreu na madrugada. Ela estava internada há dois meses na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. De acordo com o sobrinho, ela sofria com o avanço do Alzheimer. Durante a madrugada, ela sofreu uma queda brusca de pressão e uma parada cardiorrespiratória.

A autora era filha do humorista, jornalista e compositor Haroldo Barbosa (foto abaixo). Foi ele quem inspirou a herdeira a entrar na carreira artística e ter apresso pelos núcleos cômicos.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

Com Miguel Falabella, ela escreveu as novelas 'Salsa & Merengue' e 'A Lua Me Disse'. Inclusive, a ator lamentou a morte da colega. Veja abaixo:



Ela também escreveu a novela 'Lua Cheia de Amor', ao lado de Ricardo Linhares, e colaborou com a trama Olho por Olho, de Antônio Calmon.



Seu maior sucesso foi o seriado Sai de Baixo, criado em 1996. Ela escreveu durante sete anos a produção que imortalizou o quarteto Marisa Orth, Miguel Falabella, Aracy Balabanian e Luis Gustavo.



Siga o TNOnline no Google News