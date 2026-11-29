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Radialista trabalhava com Ratinho desde 1993 e ficou conhecido nacionalmente por participar da atração sem revelar o rosto

O radialista e locutor Alvino Batista Soares, conhecido nacionalmente como Sombra, personagem do Programa do Ratinho, morreu neste domingo (29), aos 69 anos. A morte foi anunciada por Ratinho nas redes sociais.

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Em uma publicação, Ratinho lamentou a perda e destacou a amizade construída ao longo de mais de três décadas de convivência e trabalho.

"Hoje, com muita tristeza no coração, me despeço de um dos meus melhores amigos, o querido Sombra".

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Nascido em 26 de abril de 1957, em Junqueirópolis, no interior de São Paulo, Alvino iniciou a carreira como radialista em 1979.

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A parceria profissional com Ratinho começou em 1993. Desde então, acompanhou o apresentador em programas de rádio e televisão, incluindo passagens pelas emissoras Record e SBT.

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No Programa do Ratinho, Alvino atuava como locutor, redator e editor. Sua participação ficou marcada pela interpretação do personagem Sombra, que aparecia apenas como uma silhueta atrás de um painel, sem revelar a identidade física ao público.

A presença do personagem se tornou uma das marcas da atração, acompanhando o apresentador durante mais de três décadas.





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