Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
LUTO

Morre aos 39 anos a atriz e cantora Lua Blanco, a Roberta da novela "Rebelde"

Artista lutava contra a doença nos últimos meses e a informação do falecimento foi confirmada pelos irmãos nas redes sociais neste domingo (18)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre aos 39 anos a atriz e cantora Lua Blanco, a Roberta da novela
Autor Foto: Record/Divulgação

A atriz, cantora e compositora Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos, após lutar contra um câncer nos últimos meses. A confirmação do falecimento foi divulgada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais, assinado por seus irmãos Daniel, Ana Terra e Estrela Blanco. Segundo a nota, a artista passou o período de tratamento cercada pelo amor da família e de amigos, partindo em paz. O tipo específico de câncer não foi detalhado.

- LEIA MAIS: Morre aos 83 anos Sebastião Moreira, o Vitamina, figura histórica do futebol de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na publicação, a família destacou a fé da artista e pediu privacidade para lidar com a perda. Os irmãos ressaltaram que Lua estará sempre presente por meio de sua luz e solicitaram respeito ao luto e silêncio neste momento desafiador, agradecendo o carinho constante do público. A notícia gerou comoção imediata no meio artístico e atraiu mensagens de apoio de amigos e ex-colegas de trabalho. A atriz e apresentadora Sophia Abrahão, que dividiu o protagonismo da novela "Rebelde" com Lua, prestou solidariedade nos comentários, desejando que a família recebesse todo o seu amor.

O grande marco da projeção nacional de Lua Blanco ocorreu em 2011, quando deu vida à personagem Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde", exibida pela TV Record até 2012. O sucesso na dramaturgia se estendeu aos palcos com a formação da banda Rebeldes, grupo do qual foi uma das vocalistas. A atração musical se tornou um fenômeno entre os adolescentes no início da década de 2010 e realizou diversas turnês pelo Brasil.

Além do sucesso estrondoso voltado ao público jovem, a artista construiu um currículo sólido e diversificado na televisão. Antes de "Rebelde", ela já havia integrado o elenco da novela "Três Irmãs" (2008), interpretado a personagem Joe em "Malhação" (2010) e atuado como apresentadora do programa "TV Globinho". Posteriormente, viveu Silvinha em "Pecado Mortal" (2013) e Anita em "A Força do Querer" (2017). Nos palcos teatrais, destacou-se em musicais de sucesso, a exemplo de "O Despertar da Primavera" e "Se Eu Fosse Você, o Musical".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascida em São Paulo no dia 5 de março de 1987, Lua Maria Blanco pertencia à terceira geração de uma família profundamente enraizada na cultura brasileira. Ela era filha de Billy Blanco Jr. e da musicista Maria Claudia Blanco, e neta do renomado compositor Billy Blanco, um dos precursores da bossa nova e parceiro de Tom Jobim. O contato com a arte começou cedo, com sua primeira gravação profissional ainda na infância para o álbum "É Natal", gravado em 2004 com a Família Blanco. Fora da TV, sua vocação musical se manteve ativa e resultou no lançamento dos álbuns solo "Mão no Sonho", em 2016, e "Órbita", em 2023. Em 2015, a artista também dividiu parte de sua intimidade com os fãs ao publicar o livro autobiográfico "Minha História: Um Pouco de Tudo Que Nunca Te Contei".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Câncer carreira artística Lua Blanco morte música brasileira Rebelde
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV