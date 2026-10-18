Morre aos 39 anos a atriz e cantora Lua Blanco, a Roberta da novela "Rebelde"

A atriz, cantora e compositora Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos, após lutar contra um câncer nos últimos meses. A confirmação do falecimento foi divulgada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais, assinado por seus irmãos Daniel, Ana Terra e Estrela Blanco. Segundo a nota, a artista passou o período de tratamento cercada pelo amor da família e de amigos, partindo em paz. O tipo específico de câncer não foi detalhado.

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Na publicação, a família destacou a fé da artista e pediu privacidade para lidar com a perda. Os irmãos ressaltaram que Lua estará sempre presente por meio de sua luz e solicitaram respeito ao luto e silêncio neste momento desafiador, agradecendo o carinho constante do público. A notícia gerou comoção imediata no meio artístico e atraiu mensagens de apoio de amigos e ex-colegas de trabalho. A atriz e apresentadora Sophia Abrahão, que dividiu o protagonismo da novela "Rebelde" com Lua, prestou solidariedade nos comentários, desejando que a família recebesse todo o seu amor.

O grande marco da projeção nacional de Lua Blanco ocorreu em 2011, quando deu vida à personagem Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde", exibida pela TV Record até 2012. O sucesso na dramaturgia se estendeu aos palcos com a formação da banda Rebeldes, grupo do qual foi uma das vocalistas. A atração musical se tornou um fenômeno entre os adolescentes no início da década de 2010 e realizou diversas turnês pelo Brasil.

Além do sucesso estrondoso voltado ao público jovem, a artista construiu um currículo sólido e diversificado na televisão. Antes de "Rebelde", ela já havia integrado o elenco da novela "Três Irmãs" (2008), interpretado a personagem Joe em "Malhação" (2010) e atuado como apresentadora do programa "TV Globinho". Posteriormente, viveu Silvinha em "Pecado Mortal" (2013) e Anita em "A Força do Querer" (2017). Nos palcos teatrais, destacou-se em musicais de sucesso, a exemplo de "O Despertar da Primavera" e "Se Eu Fosse Você, o Musical".

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Nascida em São Paulo no dia 5 de março de 1987, Lua Maria Blanco pertencia à terceira geração de uma família profundamente enraizada na cultura brasileira. Ela era filha de Billy Blanco Jr. e da musicista Maria Claudia Blanco, e neta do renomado compositor Billy Blanco, um dos precursores da bossa nova e parceiro de Tom Jobim. O contato com a arte começou cedo, com sua primeira gravação profissional ainda na infância para o álbum "É Natal", gravado em 2004 com a Família Blanco. Fora da TV, sua vocação musical se manteve ativa e resultou no lançamento dos álbuns solo "Mão no Sonho", em 2016, e "Órbita", em 2023. Em 2015, a artista também dividiu parte de sua intimidade com os fãs ao publicar o livro autobiográfico "Minha História: Um Pouco de Tudo Que Nunca Te Contei".