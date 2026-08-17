Morre aos 36 anos Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e da franquia 'Pânico'
Família confirmou a morte no domingo (16) e lamentou a perda "inimaginável"
A atriz norte-americana Hayden Panettiere, mundialmente famosa por seus papéis nas séries "Heroes" e "Nashville", morreu aos 36 anos. A informação foi confirmada por sua família e por seus representantes no último domingo (16).
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Embora a causa do falecimento não tenha sido divulgada, a assessoria da artista informou à imprensa norte-americana que o caso está sob investigação. Panettiere deixa uma filha de 11 anos, Kaya, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
Em um comunicado oficial, o pai da atriz, Alan "Skip" Panettiere, descreveu a filha como uma luz incrível e uma força da natureza, pedindo privacidade para que a família possa processar a perda repentina. A morte precoce da artista gerou imediata comoção na indústria do entretenimento, motivando homenagens de colegas de elenco e do sindicato de atores SAG-AFTRA. O falecimento de Hayden ocorre pouco mais de um ano após a perda de seu único irmão, o também ator Jansen Panettiere, vítima de complicações cardíacas aos 28 anos, em 2023.
Com uma trajetória que começou aos quatro anos de idade em comerciais e novelas, Hayden construiu um currículo de enorme sucesso e reconhecimento. Ela alcançou o estrelato global ao interpretar a indestrutível líder de torcida Claire Bennet na aclamada ficção científica "Heroes" (2006-2010). Em seguida, consolidou seu talento dramático e musical dando vida à cantora country Juliette Barnes na série "Nashville", atuação brilhante que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante.
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Nas telonas, o sucesso de Panettiere não foi diferente. A atriz marcou gerações ao dar voz à princesa Dot na animação "Vida de Inseto", da Pixar, um trabalho que lhe garantiu uma indicação ao Grammy. Ela também teve atuações memoráveis no drama "Duelo de Titãs", ao lado de Denzel Washington, e na popular franquia de terror "Pânico". Pouco antes de morrer, a estrela havia lançado uma autobiografia onde celebrava uma nova e luminosa fase de sua vida, após superar anos de luta contra a depressão pós-parto e a dependência química.