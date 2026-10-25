Morre aos 29 dias Aurora, filha do ex-BBB Marcelo Zagonel

O ex-participante do Big Brother Brasil 14, Marcelo Zagonel, comunicou neste domingo (25) a morte de sua filha recém-nascida, Aurora, que faleceu com apenas 29 dias de vida. A criança, fruto do relacionamento de Zagonel com a administradora Ana Paula Voigt, nasceu em 24 de setembro e enfrentava um quadro de saúde delicado desde as primeiras horas após o parto.

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O falecimento foi confirmado por meio de uma publicação conjunta do casal nas redes sociais, na qual prestaram tributo à filha. No texto, os pais afirmaram que a passagem breve da menina ensinou o amor em sua forma mais bonita e deixou um legado de luz e doçura nos corações da família. A despedida ocorreu na Capela Vaticano, em Curitiba, onde familiares e amigos mais próximos se reuniram para a cerimônia fúnebre.

A complicação no quadro clínico da bebê já havia sido informada aos seguidores logo nos primeiros dias após o nascimento. Sem divulgar o diagnóstico médico específico, Marcelo havia recorrido à internet para pedir correntes de oração, relatando que a filha precisara ser submetida a um procedimento cirúrgico de alta complexidade logo no dia seguinte ao parto. O período subsequente foi descrito pela família como um momento de profunda apreensão e dias desafiadores no hospital.

A confirmação da perda comoveu o público e gerou forte comoção nas plataformas digitais. Diversos admiradores e colegas de confinamento do ex-brother no reality show da TV Globo, a exemplo de Tatiele Polyana, manifestaram apoio e solidariedade à família diante da perda precoce.